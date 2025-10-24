Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Безопасность
Безопасность
Bloomberg: Пентагон получил анонимное пожертвование в $130 млн
24 октября 2025 / 20:45
Bloomberg: Пентагон получил анонимное пожертвование в $130 млн
© Alex Wong/ Getty Images/ТАСС

Минобороны США получило анонимное пожертвование в размере $130 млн для выплаты компенсаций служащим в период частичной приостановки работы федерального правительства США (шатдауна). Об этом информировало агентство Bloomberg.

"23 октября 2025 года военное ведомство получило анонимное пожертвование в размере $130 млн", - цитирует агентство помощника главы Пентагона по связям с общественностью Шона Парнелла. Он отметил, что взнос был сделан с условием, что "он будет направлен на компенсацию расходов на зарплату и льготы военнослужащим".

Вместе с тем Bloomberg обращает внимание, что эта сумма покроет лишь небольшую часть расходов, рассчитанных на 1,3 млн действующих военных. В прошлом месяце Пентагон потратил на зарплаты сотрудникам около $9,8 млрд.

Нынешняя частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь 1 октября в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представителям правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не удалось согласовать ряд статей расходов. Они по-прежнему не могут достичь договоренности. 

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Дональда Трампа).

