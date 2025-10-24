El País: Собчак занимается оформлением вида на жительство в Испании

Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре
Общество
© Сергей Булкин/ ТАСС
Журналистка Ксения Собчак оформляет вид на жительство в Испании для себя и своего сына, пишет газета El País.
Сообщается, что Франция предоставила Собчак пятилетнюю визу, позволяющую ей перемещаться по странам Шенгенской зоны, и журналистка прибыла в Испанию.
Издания указывает, что вопрос о предоставлении россиянке вида на жительство в королевстве, по всей видимости, еще находится на стадии рассмотрения.