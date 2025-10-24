Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
24 октября 2025 / 23:21
КОТИРОВКИ
USD
24/10
81.2690
EUR
24/10
94.3889
Новости часа
Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре Франция готова направить войска на Украину уже в 2026 году
Москва
24 октября 2025 / 23:21
Котировки
USD
24/10
81.2690
0.0000
EUR
24/10
94.3889
0.0000
Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре
Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре
24 октября 2025 / 21:40
Политолог Крутаков: в КНР есть силы, заинтересованные в смене власти
Политолог Крутаков: в КНР есть силы, заинтересованные в смене власти
24 октября 2025 / 18:48
Политолог Топорнин: экономика РФ переживет отказ Европы от закупок российского газа
Политолог Топорнин: экономика РФ переживет отказ Европы от закупок российского газа
24 октября 2025 / 18:40
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
El País: Собчак занимается оформлением вида на жительство в Испании
24 октября 2025 / 20:59
El País: Собчак занимается оформлением вида на жительство в Испании
© Сергей Булкин/ ТАСС

Журналистка Ксения Собчак оформляет вид на жительство в Испании для себя и своего сына, пишет газета El País.

Сообщается, что Франция предоставила Собчак пятилетнюю визу, позволяющую ей перемещаться по странам Шенгенской зоны, и журналистка прибыла в Испанию.

Издания указывает, что вопрос о предоставлении россиянке вида на жительство в королевстве, по всей видимости, еще находится на стадии рассмотрения. 

Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре
Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре
Политолог Крутаков: в КНР есть силы, заинтересованные в смене власти
Политолог Крутаков: в КНР есть силы, заинтересованные в смене власти
Политолог Топорнин: экономика РФ переживет отказ Европы от закупок российского газа
Политолог Топорнин: экономика РФ переживет отказ Европы от закупок российского газа
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
21:18
Франция готова направить войска на Украину уже в 2026 году
20:59
El País: Собчак занимается оформлением вида на жительство в Испании
20:45
Bloomberg: Пентагон получил анонимное пожертвование в $130 млн
20:31
Турция назначит посла в Сирии спустя 13 лет
20:15
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 78%
19:59
Рютте отметил, что решение по Tomahawk могут принять только США
19:46
Вильфанд рекомендовал московским автомобилистам сменить шины с 27 октября
19:33
Дмитриев сообщил, что прибыл в Соединенные Штаты
19:15
Глава ЦБ РФ усомнилась в возможности предсказать влияние новых санкций
18:59
Макрон: Франция передаст Украине ракеты Aster и истребители Mirage
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения