El País: Собчак занимается оформлением вида на жительство в Испании

Журналистка Ксения Собчак оформляет вид на жительство в Испании для себя и своего сына, пишет газета El País.

Сообщается, что Франция предоставила Собчак пятилетнюю визу, позволяющую ей перемещаться по странам Шенгенской зоны, и журналистка прибыла в Испанию.

Издания указывает, что вопрос о предоставлении россиянке вида на жительство в королевстве, по всей видимости, еще находится на стадии рассмотрения.