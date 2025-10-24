Франция готова направить войска на Украину уже в 2026 году

Франция готова при необходимости разместить войска на Украине в 2026 году в рамках обеспечения гарантий безопасности. С таким заявлением выступил начальник штаба Сухопутных сил республики генерал Пьер Шилль, передает телеканал BFMTV.

"Если потребуется, мы будем готовы развернуть силы в поддержку Украины в рамках гарантий безопасности", - сказал он. Генерал считает, что "2026 год станет годом коалиций", успешное взаимодействие которых будет проверено в рамках учений "Орион-26".

В четверг начальник Главного штаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон высказал мнение, что войска должны быть готовы к столкновению спустя три-четыре года в свете "российской угрозы".

Некоторое время назад министр иностранных дел России Сергей Лавров акцентировал внимание, что РФ не потерпит появления контингентов стран Североатлантического альянса на территории Украины.