Победу на выборах президента Ирландии одержала Кэтрин Коннолли

Победу на президентских выборах в Ирландии одержала независимый кандидат Кэтрин Коннолли. Об этом сообщила ее конкурент Хизер Хамфрис, выдвинутая центристской партией "Фине гэл", которая входит в правящую коалицию.

"Кэтрин станет президентом всех нас. Она будет моим президентом. Я бы хотела пожелать ей всего самого наилучшего. Я ни о чем не жалею", - цитирует Хамфрис телеканал RTE.

По данным ирландских СМИ, победа Коннолли не была неожиданностью, так как именно такой итог прогнозировали опросы общественного мнения.

После подсчета голосов в 24 избирательных округах (всего 43) Коннолли заручилась поддержкой 63,5% избирателей. Хамфрис поддержали 28,9% проголосовавших. Еще 7,6% избирателей отдали свои голоса за представителя партии "Фианна фойл", которая также входит в правящую коалицию, Джима Гэвина. Его фамилия оставалась в бюллетенях, несмотря на то, что он вышел из гонки в начале месяца.

Вместе с тем порядка 13% бюллетеней были испорчены, что, по мнению RTE, может расцениваться как протест граждан Ирландии против нынешней политической системы. Явка составила 45,4%.