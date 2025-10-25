Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Победу на выборах президента Ирландии одержала Кэтрин Коннолли
25 октября 2025 / 19:49
© Annabelle Hamil/ ZUMA Press Wire via Reuters Connect/ТАСС

Победу на президентских выборах в Ирландии одержала независимый кандидат Кэтрин Коннолли. Об этом сообщила ее конкурент Хизер Хамфрис, выдвинутая центристской партией "Фине гэл", которая входит в правящую коалицию.

"Кэтрин станет президентом всех нас. Она будет моим президентом. Я бы хотела пожелать ей всего самого наилучшего. Я ни о чем не жалею", - цитирует Хамфрис телеканал RTE

По данным ирландских СМИ, победа Коннолли не была неожиданностью, так как именно такой итог прогнозировали опросы общественного мнения.

После подсчета голосов в 24 избирательных округах (всего 43) Коннолли заручилась поддержкой 63,5% избирателей. Хамфрис поддержали 28,9% проголосовавших. Еще 7,6% избирателей отдали свои голоса за представителя партии "Фианна фойл", которая также входит в правящую коалицию, Джима Гэвина. Его фамилия оставалась в бюллетенях, несмотря на то, что он вышел из гонки в начале месяца.

Вместе с тем порядка 13% бюллетеней были испорчены, что, по мнению RTE, может расцениваться как протест граждан Ирландии против нынешней политической системы. Явка составила 45,4%.

