Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
26 октября 2025 / 19:35
КОТИРОВКИ
USD
26/10
80.9713
EUR
26/10
94.0820
Новости часа
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
Москва
26 октября 2025 / 19:35
Котировки
USD
26/10
80.9713
0.0000
EUR
26/10
94.0820
0.0000
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
27 октября 2025 / 10:44
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
27 октября 2025 / 00:01
Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре
Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре
24 октября 2025 / 21:40
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Палестина
Политика
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
27 октября 2025 / 00:01

Соединенные Штаты не допустят возможной израильской аннексии Западного берега реки Иордан под угрозой полного прекращения оказания помощи еврейскому государству. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time.

Его спросили о последствиях возможной аннексии. "Этого не произойдет, потому что я дал слово арабским странам. И вы (Израиль - прим. ТАСС) не можете этого сделать сейчас. Мы получили огромную поддержку от арабских стран. Этого не произойдет, потому что я дал слово арабским странам. Этого не произойдет. Если это произойдет, Израиль лишится всей поддержки со стороны Соединенных Штатов", - подчеркнул американский лидер.

23 октября в Тель-Авиве вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал усилия Израиля по аннексии Западного берега Иордана "глупым политическим трюком".

Ранее пресс-служба израильского парламента сообщила, что Кнессет утвердил в предварительном чтении два выдвинутых депутатами законопроекта о распространении израильского суверенитета на поселения на Западном берегу реки Иордан. 23 июля Кнессет принял декларацию с призывом к правительству Израиля распространить израильский суверенитет на Западный берег реки Иордан. Тогда 71 из 120 депутатов проголосовал за эту декларативную резолюцию, 13 высказались против.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Сурков отмечает в этой связи, что «представители ультраправых партий в Израиле действительно заинтересованы в аннексии Западного берега реки Иордан. Но если Израиль пойдет на такой шаг, это вызовет проблемы не только с арабскими соседями, но и с США. Потому, что Трамп уже как минимум полгода недоволен той политикой, которую проводит Израиль, и он считает, что она угрожает интересам США».

По словам  эксперта, «у США есть возможность оказать давление на Израиль в этом вопросе, но насколько к этому будет готов Трамп? Для него поддержка Израиля - это мощный внутриполитический фактор и на этом отчасти держится его популярность. Но в принципе, если у кого-то и есть возможность повлиять на Израиль, то это только у США.  Там много аспектов влияния: это и военная помощь, и экономическое сотрудничество, и политическая поддержка. Собственно достаточно вспомнить эпизод с публичной поркой Нетаньяху в Белом Доме после удара по Дохе.  Но опять же, тут должна быть политическая воля Трампа, но насколько Трамп к этому готов – это вопрос к самому Трампу».          

Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре
Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
19:49
Победу на выборах президента Ирландии одержала Кэтрин Коннолли
21:18
Франция готова направить войска на Украину уже в 2026 году
20:59
El País: Собчак занимается оформлением вида на жительство в Испании
20:45
Bloomberg: Пентагон получил анонимное пожертвование в $130 млн
20:31
Турция назначит посла в Сирии спустя 13 лет
20:15
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 78%
19:59
Рютте отметил, что решение по Tomahawk могут принять только США
19:46
Вильфанд рекомендовал московским автомобилистам сменить шины с 27 октября
19:33
Дмитриев сообщил, что прибыл в Соединенные Штаты
19:15
Глава ЦБ РФ усомнилась в возможности предсказать влияние новых санкций
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения