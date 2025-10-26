Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение

Соединенные Штаты не допустят возможной израильской аннексии Западного берега реки Иордан под угрозой полного прекращения оказания помощи еврейскому государству. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time.

Его спросили о последствиях возможной аннексии. "Этого не произойдет, потому что я дал слово арабским странам. И вы (Израиль - прим. ТАСС) не можете этого сделать сейчас. Мы получили огромную поддержку от арабских стран. Этого не произойдет, потому что я дал слово арабским странам. Этого не произойдет. Если это произойдет, Израиль лишится всей поддержки со стороны Соединенных Штатов", - подчеркнул американский лидер.

23 октября в Тель-Авиве вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал усилия Израиля по аннексии Западного берега Иордана "глупым политическим трюком".

Ранее пресс-служба израильского парламента сообщила, что Кнессет утвердил в предварительном чтении два выдвинутых депутатами законопроекта о распространении израильского суверенитета на поселения на Западном берегу реки Иордан. 23 июля Кнессет принял декларацию с призывом к правительству Израиля распространить израильский суверенитет на Западный берег реки Иордан. Тогда 71 из 120 депутатов проголосовал за эту декларативную резолюцию, 13 высказались против.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Сурков отмечает в этой связи, что «представители ультраправых партий в Израиле действительно заинтересованы в аннексии Западного берега реки Иордан. Но если Израиль пойдет на такой шаг, это вызовет проблемы не только с арабскими соседями, но и с США. Потому, что Трамп уже как минимум полгода недоволен той политикой, которую проводит Израиль, и он считает, что она угрожает интересам США».

По словам эксперта, «у США есть возможность оказать давление на Израиль в этом вопросе, но насколько к этому будет готов Трамп? Для него поддержка Израиля - это мощный внутриполитический фактор и на этом отчасти держится его популярность. Но в принципе, если у кого-то и есть возможность повлиять на Израиль, то это только у США. Там много аспектов влияния: это и военная помощь, и экономическое сотрудничество, и политическая поддержка. Собственно достаточно вспомнить эпизод с публичной поркой Нетаньяху в Белом Доме после удара по Дохе. Но опять же, тут должна быть политическая воля Трампа, но насколько Трамп к этому готов – это вопрос к самому Трампу».