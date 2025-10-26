Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение

27 октября 2025 / 10:44
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
27 октября 2025 / 10:44
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
27 октября 2025 / 00:01
Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре

24 октября 2025 / 21:40
Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре
24 октября 2025 / 21:40
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
27 октября 2025 / 10:44

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити равняется, скорее, не на Дональда Трампа, как на политического лидера, а на Маргарет Тэтчер. Мир вступил в эпоху глобального переформатирования всех отношений и в этом процессе в качестве лидеров нужны люди с железной волей. В этом смысле Трамп играет роль разрушителя старого мира, он – не созидатель. Кем станет Санаэ Такаити? Будет ли она «за Японию» или станет частью «большого проекта», который предполагает союзничество с западным миром и, прежде всего, с США?

Япония исторически и географически очень сильно зависит от поставок энергоносителей. Для нее отказ от российских углеводородов равноценен отказу от экономического развития. В этом смысле новому премьеру придется сидеть на двух стульях: оставаясь частью англо-саксонского проекта, не вписываться в глобальную санкционную политику против РФ.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос"  политолог Леонид Крутаков. 
Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/b31c6994d6ec054671b4bf26f2c04e1b/

 

