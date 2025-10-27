Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
27 октября 2025 / 12:44
27 октября 2025 / 10:44
27 октября 2025 / 00:01
24 октября 2025 / 21:40
Общество
Общество
Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске возросло до 13
27 октября 2025 / 10:17
Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске возросло до 13
© Официальный Telegram-канал МЧС России/ТАСС

Число погибших в результате взрыва на одном из предприятий города Копейска Челябинской области увеличилось с 12 до 13. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства региона сообщает ТАСС.

Уточняется, что на месте ЧП продолжаются поиски 10 тел жертв.

"По итогам сверки составлен список жертв трагедии. В нем 23 сотрудника предприятия. 13 человек признаны погибшими, их тела найдены. На месте взрыва разбирают завалы, идет поиск останков других погибших. Затем предстоит длительная работа по идентификации", - следует из сообщения.

В пресс-службе отметили, что в стационарах областной клинической больницы, а также в стационарах города Копейска продолжают восстановление четверо пострадавших. Еще двое направлены в федеральный ожоговый центр (Нижний Новгород). Остальные пострадавшие получают лечение амбулаторно. 

