27 октября 2025 / 10:44
27 октября 2025 / 00:01
24 октября 2025 / 21:40
Экономика
Правительство РФ утвердило комплексные планы развития Арктики
27 октября 2025 / 10:38
Правительство РФ утвердило комплексные планы развития Арктики
© Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

Правительство РФ одобрило комплексный план развития населенных пунктов Арктического региона. О выполнении поручения президента РФ Владимира Путина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания со своими замами.

"Правительство утвердило комплексные планы социально-экономического развития опорных населенных пунктов макрорегиона. На их реализацию при формировании федерального бюджета будет предусматриваться по меньшей мере 5% от общего объема средств соответствующих государственных программ", - указал он.

"Субъекты Федерации тоже должны учитывать такие расходы при составлении финансовых планов", - отметил Мишустин.

Он также подчеркнул, что аналогичная программа, предусматривающая обновление городов в соответствии с мастер-планами, успешно реализуется на Дальнем Востоке. При этом проекты разрабатываются, "что важно, исходя из предложений местных жителей", добавил глава российского кабмина.

В марте на Международном арктическом форуме "Арктика - территория диалога" Путин обращал внимание правительства на необходимость ускорения графика реализации арктических мастер-планов и отдельно отметил важность выделения специальных "арктических" разделов в нацпроектах. 

