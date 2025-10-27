Москва и Вашингтон не играют в игры друг с другом в части вооружений. На это обратил внимание американский президент Дональд Трамп, комментируя завершение испытаний РФ крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник".

"Они не играют с нами в игры. Мы тоже не играем с ними в игры. Мы постоянно испытываем ракеты", - сказал он при общении с журналистами на борту своего самолета, направляясь из Куала-Лумпура в Токио. Трансляция беседы велась на сайте Белого дома.

Вместе с тем Трамп отметил, что Соединенным Штатам не нужно разрабатывать ракеты сверхбольшой дальности, так как, по его словам, у российских берегов находится "лучшая в мире" американская атомная подлодка.

В минувшее воскресенье президент РФ Владимир Путин информировал о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.

Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолев 14 тыс. км, что не является пределом. По его данным, в ходе полета были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и "тем самым продемонстрированы высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны".