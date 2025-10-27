Границу Литвы за ночь нарушили 66 шаров с контрабандой

В ночь на понедельник воздушную границу Литвы со стороны Белоруссии нарушили более 60 метеорологических зондов. Об этом заявил начальник национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас.

По его словам, "контролирующими воздушное пространство Литвы радарами зафиксировано проникновение 66 объектов".

В связи с этим в период с 21:40 26 октября до 04:30 27 октября была приостановлена работа Вильнюсского международного аэропорта. "Если мы видим, что эти объекты летят в направлении зоны посадки, вылета самолетов, аэропорт закрывается", - пояснил Виткаускас.

По утверждению литовских властей, организаторы табачной контрабанды из Белоруссии метеозондами перебрасывают в Литву сигареты. Ранее имели место единичные случаи. В октябре они приняли массовый и регулярный характер. Самая крупная атака наблюдалась 22 октября, когда в Литву залетели порядка 200 зондов.

Из-за таких инцидентов с 25 октября Вильнюсский аэропорт пришлось закрывать три ночи подряд. Всего с проблемами с 22 октября столкнулись около 15 тыс. пассажиров.

В связи с этим Вильнюс рассматривает полное закрытие границы с Белоруссией.