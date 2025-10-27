Лавров отметил, что Путин на Аляске согласился с концепцией США по Украине

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске подтвердил готовность к урегулированию на Украине на основе концепции, инициированной Вашингтоном. На это обратил внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг".

"На Аляске президент Путин заявил о готовности сотрудничать на основе концепции и рамочного подхода, который спецпредставитель президента Трампа представил в Москве и который они продолжили обсуждать в Анкоридже", - отметил глава МИД РФ.

По его словам, глава российского государства подробно проговорил каждый отдельный элемент концепции, привезенной спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. "Путин спрашивал его, поскольку он присутствовал на переговорах в Анкоридже: "Верно ли это? Так ли это?" Все было подтверждено", - указал Лавров.

После этого президент РФ заявил, что Москва готова принять их концепцию и "двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе", заявил он. Глава российской дипломатии при этом обратил внимание, что на предложение прямого ответа не последовало. "Стороны условились взять паузу, чтобы обдумать предложения", - добавил он.