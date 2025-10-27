Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
27 октября 2025 / 13:54
КОТИРОВКИ
USD
27/10
80.9713
EUR
27/10
94.0820
Новости часа
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается Лавров отметил, что Путин на Аляске согласился с концепцией США по Украине
Москва
27 октября 2025 / 13:54
Котировки
USD
27/10
80.9713
0.0000
EUR
27/10
94.0820
0.0000
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
27 октября 2025 / 10:44
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
27 октября 2025 / 00:01
Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре
Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре
24 октября 2025 / 21:40
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Украина сегодня / Саммит на Аляске
Политика
Лавров отметил, что Путин на Аляске согласился с концепцией США по Украине
27 октября 2025 / 11:39
Лавров отметил, что Путин на Аляске согласился с концепцией США по Украине
© Владимир Смирнов/ ТАСС

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске подтвердил готовность к урегулированию на Украине на основе концепции, инициированной Вашингтоном. На это обратил внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг".

"На Аляске президент Путин заявил о готовности сотрудничать на основе концепции и рамочного подхода, который спецпредставитель президента Трампа представил в Москве и который они продолжили обсуждать в Анкоридже", - отметил глава МИД РФ.

По его словам, глава российского государства подробно проговорил каждый отдельный элемент концепции, привезенной спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. "Путин спрашивал его, поскольку он присутствовал на переговорах в Анкоридже: "Верно ли это? Так ли это?" Все было подтверждено", - указал Лавров.

После этого президент РФ заявил, что Москва готова принять их концепцию и "двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе", заявил он. Глава российской дипломатии при этом обратил внимание, что на предложение прямого ответа не последовало. "Стороны условились взять паузу, чтобы обдумать предложения", - добавил он.

Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре
Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
11:57
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
11:39
Лавров отметил, что Путин на Аляске согласился с концепцией США по Украине
11:19
Границу Литвы за ночь нарушили 66 шаров с контрабандой
10:59
Трамп прокомментировал испытания российской крылатой ракеты "Буревестник"
10:38
Правительство РФ утвердило комплексные планы развития Арктики
10:17
Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске возросло до 13
19:49
Победу на выборах президента Ирландии одержала Кэтрин Коннолли
21:18
Франция готова направить войска на Украину уже в 2026 году
20:59
El País: Собчак занимается оформлением вида на жительство в Испании
20:45
Bloomberg: Пентагон получил анонимное пожертвование в $130 млн
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения