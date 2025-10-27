Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается

Индекс Московской биржи на открытии основной торговой сессии 27 октября впервые с 20 декабря прошлого года опускался ниже 2 500 пунктов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС опускались на 1,99% и торговались на уровне 2 493,2 и 969,99 пункта соответственно. Курс юаня снижался на 6,85 коп. и находился на отметке в 11,078 руб.

К 10:15 мск индексы Мосбиржи и РТС замедлили снижение до 1,71% и составляли 2 500,33 и 972,76 пункта. Курс китайской валюты ускорил снижение до 11,024 руб.