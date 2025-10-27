Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
27 октября 2025 / 10:44
27 октября 2025 / 00:01
24 октября 2025 / 21:40
В России началась шестидневная рабочая неделя
27 октября 2025 / 12:14
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В России началась шестидневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства.

Нынешняя шестидневка станет первой в этом году, она начнется 27 октября и продлится до 1 ноября. Продолжительность работы в субботу 1 ноября будет сокращена на час, поскольку это предпраздничный рабочий день.

После шестидневной рабочей недели российских граждан ждут три выходных дня. Так, 2 ноября (воскресенье) - это обычный выходной день, 3 ноября (понедельник) - перенесенный выходной с субботы 1 ноября, а 4 ноября (вторник) - праздничный выходной.

После этого ожидается сокращенная рабочая неделя, - россияне будут работать с 5 по 7 ноября.

