В России началась шестидневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства.

Нынешняя шестидневка станет первой в этом году, она начнется 27 октября и продлится до 1 ноября. Продолжительность работы в субботу 1 ноября будет сокращена на час, поскольку это предпраздничный рабочий день.

После шестидневной рабочей недели российских граждан ждут три выходных дня. Так, 2 ноября (воскресенье) - это обычный выходной день, 3 ноября (понедельник) - перенесенный выходной с субботы 1 ноября, а 4 ноября (вторник) - праздничный выходной.

После этого ожидается сокращенная рабочая неделя, - россияне будут работать с 5 по 7 ноября.