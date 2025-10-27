ЛДПР предложила ужесточить наказание за кражу со счетов пенсионеров

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подготовила проект закона, предполагающий ужесточение наказания за мошенничество и кражу денег со счетов предпенсионеров и пенсионеров. Об этом со ссылкой на документ, который будет представлен на рассмотрение Госдумы 27 октября, передает ТАСС.

"Законопроектом предлагается признавать отягчающим обстоятельством совершение в отношении лиц предпенсионного или пенсионного возраста преступлений, предусмотренных статьями 158, 159.3, 159.6 Уголовного кодекса РФ, связанных с хищением денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств", - следует из сопроводительных материалов.

Так, за кражу, совершенную с банковского счета, наказание может достигать восьми лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей. За мошенничество с применением электронных средств платежа, а также в особо крупном размере или организованной группой - до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. За мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное в отношении электронных денежных средств - до восьми лет лишения свободы и штраф до 500 тыс. рублей.

Слуцкий обратил внимание, что пожилые люди - самая уязвимая группа населения для мошенников, так как им трудно противостоять "многочисленным жуликам, которые применяют к ним изощреннейшие схемы, чтобы украсть деньги с их счетов". Он также отметил, что "только за последний год мошенники украли у пожилых людей 1,5 млрд рублей, при этом 93% атак начинались с телефонного разговора".