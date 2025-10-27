Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
27 октября 2025 / 15:25
КОТИРОВКИ
USD
27/10
80.9713
EUR
27/10
94.0820
Новости часа
Собянин: число сбитых над Москвой БПЛА с начала суток возросло до 30 Жапаров принял приглашение Трампа посетить США
Москва
27 октября 2025 / 15:25
Котировки
USD
27/10
80.9713
0.0000
EUR
27/10
94.0820
0.0000
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
27 октября 2025 / 10:44
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
27 октября 2025 / 00:01
Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре
Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре
24 октября 2025 / 21:40
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Русский мир / Политика и религия
Общество
ЛДПР предложила ужесточить наказание за кражу со счетов пенсионеров
27 октября 2025 / 12:27
ЛДПР предложила ужесточить наказание за кражу со счетов пенсионеров
© Сергей Булкин/ ТАСС

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подготовила проект закона, предполагающий ужесточение наказания за мошенничество и кражу денег со счетов предпенсионеров и пенсионеров. Об этом со ссылкой на документ, который будет представлен на рассмотрение Госдумы 27 октября, передает ТАСС.

"Законопроектом предлагается признавать отягчающим обстоятельством совершение в отношении лиц предпенсионного или пенсионного возраста преступлений, предусмотренных статьями 158, 159.3, 159.6 Уголовного кодекса РФ, связанных с хищением денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств", - следует из сопроводительных материалов.

Так, за кражу, совершенную с банковского счета, наказание может достигать восьми лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей. За мошенничество с применением электронных средств платежа, а также в особо крупном размере или организованной группой - до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. За мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное в отношении электронных денежных средств - до восьми лет лишения свободы и штраф до 500 тыс. рублей.

Слуцкий обратил внимание, что пожилые люди - самая уязвимая группа населения для мошенников, так как им трудно противостоять "многочисленным жуликам, которые применяют к ним изощреннейшие схемы, чтобы украсть деньги с их счетов". Он также отметил, что "только за последний год мошенники украли у пожилых людей 1,5 млрд рублей, при этом 93% атак начинались с телефонного разговора".

Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре
Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
12:58
Собянин: число сбитых над Москвой БПЛА с начала суток возросло до 30
12:45
Жапаров принял приглашение Трампа посетить США
12:27
ЛДПР предложила ужесточить наказание за кражу со счетов пенсионеров
12:14
В России началась шестидневная рабочая неделя
11:57
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
11:39
Лавров отметил, что Путин на Аляске согласился с концепцией США по Украине
11:19
Границу Литвы за ночь нарушили 66 шаров с контрабандой
10:59
Трамп прокомментировал испытания российской крылатой ракеты "Буревестник"
10:38
Правительство РФ утвердило комплексные планы развития Арктики
10:17
Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске возросло до 13
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения