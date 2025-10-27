Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
27 октября 2025 / 15:25
КОТИРОВКИ
USD
27/10
80.9713
EUR
27/10
94.0820
Новости часа
Собянин: число сбитых над Москвой БПЛА с начала суток возросло до 30 Жапаров принял приглашение Трампа посетить США
Москва
27 октября 2025 / 15:25
Котировки
USD
27/10
80.9713
0.0000
EUR
27/10
94.0820
0.0000
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
27 октября 2025 / 10:44
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
27 октября 2025 / 00:01
Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре
Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре
24 октября 2025 / 21:40
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / США: после империи / Геополитика
Политика
Жапаров принял приглашение Трампа посетить США
27 октября 2025 / 12:45
Жапаров принял приглашение Трампа посетить США
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Президент Киргизии Садыр Жапаров принял приглашение президента США Дональда Трампа посетить Вашингтон и принять участие в саммите глав государств Центральной Азии и США, который намечен на 6 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь киргизского лидера Аскат Алагозов.

"Приглашение президента США Дональда Трампа на очередную встречу глав государств Центральной Азии и США, адресованное президенту Кыргызской Республики Садыру Нургожоевичу Жапарову, принято с признательностью", - сказал он в беседе с ТАСС.

Алагозов отметил, что "администрация президента проводит соответствующую работу по подготовке рабочего визита главы государства в США".

В предыдущий раз в аналогичном формате главы стран Центральной Азии и США встречались в сентябре 2023 года. 

Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре
Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
12:58
Собянин: число сбитых над Москвой БПЛА с начала суток возросло до 30
12:45
Жапаров принял приглашение Трампа посетить США
12:27
ЛДПР предложила ужесточить наказание за кражу со счетов пенсионеров
12:14
В России началась шестидневная рабочая неделя
11:57
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
11:39
Лавров отметил, что Путин на Аляске согласился с концепцией США по Украине
11:19
Границу Литвы за ночь нарушили 66 шаров с контрабандой
10:59
Трамп прокомментировал испытания российской крылатой ракеты "Буревестник"
10:38
Правительство РФ утвердило комплексные планы развития Арктики
10:17
Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске возросло до 13
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения