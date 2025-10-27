Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
27 октября 2025 / 10:44
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
27 октября 2025 / 00:01
Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре
24 октября 2025 / 21:40
Политика
Жапаров принял приглашение Трампа посетить США
27 октября 2025 / 12:45
© Сергей Бобылев/ ТАСС
Президент Киргизии Садыр Жапаров принял приглашение президента США Дональда Трампа посетить Вашингтон и принять участие в саммите глав государств Центральной Азии и США, который намечен на 6 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь киргизского лидера Аскат Алагозов.
"Приглашение президента США Дональда Трампа на очередную встречу глав государств Центральной Азии и США, адресованное президенту Кыргызской Республики Садыру Нургожоевичу Жапарову, принято с признательностью", - сказал он в беседе с ТАСС.
Алагозов отметил, что "администрация президента проводит соответствующую работу по подготовке рабочего визита главы государства в США".
В предыдущий раз в аналогичном формате главы стран Центральной Азии и США встречались в сентябре 2023 года.