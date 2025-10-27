Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
27 октября 2025 / 15:25
Собянин: число сбитых над Москвой БПЛА с начала суток возросло до 30
27 октября 2025 / 10:44
27 октября 2025 / 00:01
24 октября 2025 / 21:40
Собянин: число сбитых над Москвой БПЛА с начала суток возросло до 30
27 октября 2025 / 12:58
Собянин: число сбитых над Москвой БПЛА с начала суток возросло до 30
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Силы ПВО с начала суток нейтрализовали 30 летевших на Москву беспилотных летательных аппаратов. Об этом информировал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

"Силами ПВО Минобороны отражена атака еще одного БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - указал он.

Некоторое время назад Собянин сообщил о 29 беспилотниках, сбитых с начала суток.

