Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
27 октября 2025 / 10:44
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
27 октября 2025 / 00:01
Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре
24 октября 2025 / 21:40
Безопасность
Собянин: число сбитых над Москвой БПЛА с начала суток возросло до 30
27 октября 2025 / 12:58
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Силы ПВО с начала суток нейтрализовали 30 летевших на Москву беспилотных летательных аппаратов. Об этом информировал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.
"Силами ПВО Минобороны отражена атака еще одного БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - указал он.
Некоторое время назад Собянин сообщил о 29 беспилотниках, сбитых с начала суток.