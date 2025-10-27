Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
27 октября 2025 / 10:44
27 октября 2025 / 00:01
24 октября 2025 / 21:40
Трамп: Канада долго "обманывала" США, поэтому диалога с Карни не будет
27 октября 2025 / 13:15
Трамп: Канада долго "обманывала" США, поэтому диалога с Карни не будет
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен встречаться с премьер-министром Канады Марком Карни, поскольку его страна "обманывала" Вашингтон на протяжении долгого времени.

"Канада обманывала нас долгое время, она является одной из стран, с которой тяжелее всего заключить сделку. Как бы сильно я ни любил саму Канаду и ее народ, у нее просто было много плохих представителей", - сказал он при общении с журналистами на борту самолета по пути в Японию. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Американский лидер также отметил, что "не будет встречаться с Карни какое-то время" из-за рекламы с бывшим главой США Рональдом Рейганом и критикой торговой политики Вашингтона.

На прошлой неделе Трамп заявил, что США прекратили переговоры с Канадой по вопросам торговли, так как должностные лица этой страны профинансировали показ в Соединенных Штатах рекламы с критикой американских импортных пошлин. Как информировали ранее СМИ, провинция Онтарио, являющаяся основным промышленным регионом Канады, инициировала рекламную кампанию на американском телевидении с целью отменить примененные Трампом тарифы. В рекламе, в частности, демонстрировали ролики с выдержками из речи Рейгана. В этой связи Трамп принял решение повысить действующие в отношении товаров из Канады пошлины еще на 10%.

После того как Оттаве и Вашингтону не удалось заключить торговую сделку до 1 августа, Трамп своим указом повысил с 25 до 35% пошлины на ряд канадских товаров, которые не подпадают под действие договора Канады, Мексики и США о свободной торговле. Вместе с тем пошлины на канадскую сталь и алюминий были повышены до 50%.

