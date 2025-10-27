Российские ВС освободили за сутки Егоровку, Новониколаевку и Привольное

Подразделения группировки войск "Восток" за прошедшие сутки освободили населенные пункты Егоровка в Днепропетровской области, а также Новониколаевку и Привольное в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что населенные пункты удалось взять под контроль силами Восточной группы. Подразделения продвинулись в глубину обороны противника, указали в российском оборонном ведомстве.