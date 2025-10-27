Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Российские ВС освободили за сутки Егоровку, Новониколаевку и Привольное
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
27 октября 2025 / 10:44
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
27 октября 2025 / 00:01
Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре
24 октября 2025 / 21:40
Российские ВС освободили за сутки Егоровку, Новониколаевку и Привольное
27 октября 2025 / 13:28
Российские ВС освободили за сутки Егоровку, Новониколаевку и Привольное
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Подразделения группировки войск "Восток" за прошедшие сутки освободили населенные пункты Егоровка в Днепропетровской области, а также Новониколаевку и Привольное в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что населенные пункты удалось взять под контроль силами Восточной группы. Подразделения продвинулись в глубину обороны противника, указали в российском оборонном ведомстве.

