27 октября 2025 / 10:44
27 октября 2025 / 00:01
24 октября 2025 / 21:40
Безопасность
Российские ВС освободили за сутки Егоровку, Новониколаевку и Привольное
27 октября 2025 / 13:28
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Подразделения группировки войск "Восток" за прошедшие сутки освободили населенные пункты Егоровка в Днепропетровской области, а также Новониколаевку и Привольное в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что населенные пункты удалось взять под контроль силами Восточной группы. Подразделения продвинулись в глубину обороны противника, указали в российском оборонном ведомстве.