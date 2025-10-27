Многодетным отцам могут разрешить выходить на пенсию раньше

Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
© Сергей Фадеичев/ ТАСС
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила разрешить многодетным отцам досрочно выходить на пенсию. Соответствующая рекомендация содержится в докладе о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.
"Правительству РФ в целях укрепления института семьи и популяризации многодетности предусмотреть возможность досрочного выхода на пенсию многодетных отцов", - следует из документа.