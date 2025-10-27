Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Yle: туристы едут фотографироваться на фоне забора между Финляндией и Россией
27 октября 2025 / 13:58
Yle: туристы едут фотографироваться на фоне забора между Финляндией и Россией
© AP Photo/ Sergei Grits/ТАСС

Иностранные туристы массово вторгаются в пограничную зону на юге Финляндии, чтобы сделать фото на фоне забора, отделяющего ее от России. Об этом информировала телерадиокомпания Yle.

Как отмечается, финская пограничная служба летом текущего года зарегистрировала свыше 50 случаев нарушения границы, что на треть превышает показатели прошлого года. Похожие случаи наблюдаются также в Кайнуу, Лапландии и Северной Карелии.

"По большей части проблема заключается в неосмотрительности или незнании правил, связанных с пограничной зоной", - цитирует Yle начальника погранпоста "Вайниккал" Юсси Пеккала.

Телерадиокомпания также обращает внимание, что пересечение границы в неположенном месте расценивается как мелкое нарушение, за которое предусмотрен штраф.

В июне 2022 года МВД Финляндии объявило о планах правительства возвести заграждения в районах на границе с Россией с целью противодействия "угрозам гибридного характера". 

