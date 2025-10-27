Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Лавров подарил прибывшей в Москву главе МИД КНДР цветы
27 октября 2025 / 14:14
Лавров подарил прибывшей в Москву главе МИД КНДР цветы
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил главе МИД КНДР Цой Сон Хи букет цветов перед началом переговоров в Москве. Видеозапись встречи глав внешнеполитических ведомств в Доме приемов МИД РФ разместила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Москве проходят переговоры глав МИД России и КНДР. Начали красиво", - указала дипломат.

На видео показано, как Лавров вручил коллеге из КНДР букет из красных и белых роз. Цой Сон Хи ответила на русском: "Спасибо".

Цой Сон Хи посещает Россию с рабочим визитом в период с 26 по 28 октября. 

