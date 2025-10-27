Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
27 октября 2025 / 10:44
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
27 октября 2025 / 00:01
Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре
24 октября 2025 / 21:40
Политика
Лавров подарил прибывшей в Москву главе МИД КНДР цветы
27 октября 2025 / 14:14
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил главе МИД КНДР Цой Сон Хи букет цветов перед началом переговоров в Москве. Видеозапись встречи глав внешнеполитических ведомств в Доме приемов МИД РФ разместила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В Москве проходят переговоры глав МИД России и КНДР. Начали красиво", - указала дипломат.
На видео показано, как Лавров вручил коллеге из КНДР букет из красных и белых роз. Цой Сон Хи ответила на русском: "Спасибо".
Цой Сон Хи посещает Россию с рабочим визитом в период с 26 по 28 октября.