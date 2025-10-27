В Монголию прибыли 79 вагонов с бензином из России

Монголия наращивает импорт бензина из России и Китая, в страну прибыли 79 вагонов с российским бензином. Об этом заявил министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорын Дамдинням.

"Мы увеличиваем импорт бензина из РФ и КНР. Рассчитываем вернуться к нормализации ситуации с дефицитом этого топлива к концу текущей недели. В настоящее время разгружается 54 вагона с российским бензином марки АИ-92 из прибывших 79 вагонов", - указал он.

Ранее Дамдинням и посол РФ в стране Алексей Евсиков согласовали наращивание импорта российского бензина, но пока без конкретных цифр. Глава российской дипмиссии обратил внимание, что в соцсетях распространяется ложное мнение о том, что Москва ограничила поставки этого топлива.

Кроме того, согласно данным главы Минпрома, ведутся переговоры о закупках нефтепродуктов в Китае. На сегодняшний день на долю России приходится порядка 99% поставок бензина, дизельного топлива и авиационного керосина в Монголию.