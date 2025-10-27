ВС РФ поразили аэродром ВСУ и объекты для перевозок оружия

Российские войска за минувшие сутки ударили по объектам, используемым для железнодорожных перевозок вооружения в районы боевых действий на Донбассе и военный аэродром. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым для железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий на Донбассе, военному аэродрому, местам запуска беспилотников дальнего действия и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 150 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.