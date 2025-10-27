Банк России 28 октября выпустит в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом 10 тыс. рублей.

Золотая монета имеет форму круга диаметром 100 мм. Она изготовлена качеством "анциркулейтед". Масса драгоценного металла в чистоте - 1000 г, проба - 999. Тираж монеты - до 100 штук.

Регулятор обращает внимание, что выпускаемые монеты обязательны к приему по номиналу во все виды платежей и являются законным средством наличного платежа на территории РФ.