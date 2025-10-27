Трамп назвал хорошими свои отношения с Маском

Президент США Дональд Трамп отметил, что у него сохраняются хорошие отношения с американским предпринимателем Илоном Маском, несмотря на разногласия, последовавшие за уходом миллиардера из команды главы вашингтонской администрации.

"Все хорошо с Илоном. Мне нравится Илон. Он мне всегда нравился. Он хороший и очень способный парень", - сказал Трамп в беседе с журналистами на борту самолета по пути в Японию. Трансляция их общения велась на YouTube-канале Белого дома.

Политик отметил, что он время от времени находится с Маском в контакте. Он также указал, что у бизнесмена "был неудачный период" в жизни.

В июне после ухода Маска с госслужбы он и Трамп устроили публичное выяснение отношений через соцсети. Бизнесмен высказал мнение, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, одобрил идею новой попытки импичмента президента США, раскритиковал подготовленный по инициативе Белого дома законопроект о госрасходах и примененные главой государства импортные пошлины. Трамп, в свою очередь, назвал Маска сумасшедшим и заявил, что тот в какой-то момент прекратил добросовестно выполнять свои обязанности, когда руководил ведомством по повышению эффективности федерального правительства (DOGE).