Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
27 октября 2025 / 18:28
КОТИРОВКИ
USD
27/10
80.9713
EUR
27/10
94.0820
Новости часа
Трамп полагает, что "очень быстро" урегулирует афгано-пакистанский конфликт В мессенджере Max зарегистрировались 50 млн пользователей
Москва
27 октября 2025 / 18:28
Котировки
USD
27/10
80.9713
0.0000
EUR
27/10
94.0820
0.0000
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
27 октября 2025 / 10:44
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
27 октября 2025 / 00:01
Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре
Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре
24 октября 2025 / 21:40
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Трамп 2.0
Политика
Трамп назвал хорошими свои отношения с Маском
27 октября 2025 / 15:16
Трамп назвал хорошими свои отношения с Маском
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС

Президент США Дональд Трамп отметил, что у него сохраняются хорошие отношения с американским предпринимателем Илоном Маском, несмотря на разногласия, последовавшие за уходом миллиардера из команды главы вашингтонской администрации.

"Все хорошо с Илоном. Мне нравится Илон. Он мне всегда нравился. Он хороший и очень способный парень", - сказал Трамп в беседе с журналистами на борту самолета по пути в Японию. Трансляция их общения велась на YouTube-канале Белого дома.

Политик отметил, что он время от времени находится с Маском в контакте. Он также указал, что у бизнесмена "был неудачный период" в жизни.

В июне после ухода Маска с госслужбы он и Трамп устроили публичное выяснение отношений через соцсети. Бизнесмен высказал мнение, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, одобрил идею новой попытки импичмента президента США, раскритиковал подготовленный по инициативе Белого дома законопроект о госрасходах и примененные главой государства импортные пошлины. Трамп, в свою очередь, назвал Маска сумасшедшим и заявил, что тот в какой-то момент прекратил добросовестно выполнять свои обязанности, когда руководил ведомством по повышению эффективности федерального правительства (DOGE). 

Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре
Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
16:47
Трамп полагает, что "очень быстро" урегулирует афгано-пакистанский конфликт
16:30
В мессенджере Max зарегистрировались 50 млн пользователей
16:15
В Томске участникам СВО будут доплачивать по 100 тыс. рублей
15:57
"ИИ-министр" Албании "беременна" 83 "детьми"
15:45
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 350 беспилотников ВСУ
15:29
В Польше полагают, что Зеленский сам должен приехать на встречу с Навроцким
15:16
Трамп назвал хорошими свои отношения с Маском
14:59
Банк России выпустил золотую инвестиционную монету "Георгий Победоносец"
14:44
ВС РФ поразили аэродром ВСУ и объекты для перевозок оружия
14:28
В Монголию прибыли 79 вагонов с бензином из России
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения