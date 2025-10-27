Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
27 октября 2025 / 10:44
27 октября 2025 / 00:01
24 октября 2025 / 21:40
Политика
Политика
В Польше полагают, что Зеленский сам должен приехать на встречу с Навроцким
27 октября 2025 / 15:29
В Польше полагают, что Зеленский сам должен приехать на встречу с Навроцким
© Omer Messinger/ Getty Images/ТАСС

Владимир Зеленский должен приехать в Польшу, если желает встретиться с польским президентом Каролем Навроцким. На этом акцентировал внимание глава бюро по международной политике в администрации польского лидера Марчин Пшидач в эфире телеканала TVN24.

"Если господин Зеленский желает встретиться с Каролем Навроцким, то нет никаких препятствий для того, чтобы он сел в поезд и приехал в Варшаву", - отметил он.

Некоторое время назад Навроцкий и представители его администрации уходили от прямого ответа на вопрос, планирует ли глава польского государства посетить Киев. Навроцкий, вступивший в должность президента Польши 6 августа, не раз критически высказывался в адрес Зеленского, обвиняя его в неблагодарности по отношению к Варшаве. 

