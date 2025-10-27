Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 350 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 2 управляемые авиабомбы, 7 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 350 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 2 управляемые авиационные бомбы, 7 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 350 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - указали в министерстве.