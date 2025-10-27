Премьер-министр Албании Эди Рама выступил с утверждением о том, что модель на базе искусственного интеллекта - "ИИ-министр" страны по имени Диэлла (в переводе с албанского языка - солнце) - "беременна" 83 "детьми", передает телеканал NDTV.

"Мы пошли на большой риск, привезя сюда Диэллу, и у нас все получилось. Итак, Диэлла беременна, и у нее 83 ребенка", - сказал он, выступая 26 октября на конференции Global Dialogue (BGD) в Берлине.

По словам премьера, "детям" виртуального министра отведена роль помощников депутатов. Они будут фиксировать происходящее в парламенте и информировать законодателей о пропущенных обсуждениях и событиях.

Ранее стало известно, что Албания стала первой в мире страной, где в качестве министра будет использована модель на базе ИИ, которая будет отвечать за государственные закупки. Премьер отметил, что это нужно для создания "на 100% неподкупной" системы.

Модель Diella уже применяется в работе цифровой платформы e-Albania, предоставляющей доступ к большинству госуслуг. При этом президент Албании Байрам Бегай не стал утверждать "ИИ-министра" в числе остальных членов правительства, чьи кандидатуры предложил Рама.