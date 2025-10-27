В Томске участникам СВО будут доплачивать по 100 тыс. рублей

В Томске для участников специальной военной операции (СВО) с 1 ноября введут городскую выплату в размере 100 тыс. рублей. Соответствующее сообщение разместил мэр Дмитрий Махиня в своем Telegram-канале.

"С 1 ноября бойцы, которые уходят в зону проведения спецоперации из Томска, будут получать дополнительную городскую разовую выплату в 100 тысяч рублей. Уверен, эти деньги не будут лишними: кто-то потратит их на дополнительную экипировку, кто-то оставит семье на первое время", - указал он.

Махиня отметил, что помимо этого, для военнослужащих действуют федеральные и региональные меры поддержки. Сейчас в совокупности при заключении контракта военнослужащий может получить до 4,95 млн рублей.

"Для участников СВО также действуют льготы, в том числе списание долгов по кредитам до 10 млн рублей, возможность получения гранта для начала предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве на сумму до 7 млн, пенсии, санаторно-курортное лечение, налоговые льготы, льготы на ЖКХ, поступление в вузы вне конкурса и на бюджетные места", - уточнил мэр.