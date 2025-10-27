Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
Технологии
В мессенджере Max зарегистрировались 50 млн пользователей
27 октября 2025 / 16:30
© Алена Бжахова/ ТАСС
На сегодняшний день в мессенджере Max зарегистрировались около 50 млн пользователей. Соответствующие данные приводит пресс-служба платформы.
"В Max зарегистрировались 50 млн пользователей", - говорится в сообщении.
Как отмечается, предварительно, среднесуточный охват в текущем месяце составил более 19 млн человек. При этом рекордный показатель был зафиксирован 22 октября, когда суточный охват превысил 22,5 млн пользователей.