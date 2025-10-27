Соединенные Штаты намерены очень быстро урегулировать кризис в отношения между Афганистаном и Пакистаном. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп на полях саммита АСЕАН в Малайзии, переадет агентство Associated Press.

"Я слышал, что Пакистан и Афганистан начали переговоры. Но я урегулирую этот вопрос очень быстро", - отметил он.

Консультации делегаций Пакистана и Афганистана прошли в Стамбуле с 25 по 26 октября. Ожидается, что переговоры продолжатся. Вечером 26 октября в пресс-службе пакистанских вооруженных сил информировали о новых столкновениях на границе с Афганистаном.

18 октября представители Афганистана и Пакистана в ходе состоявшегося в Дохе раунда переговоров при посредничестве Катара и Турции договорились о немедленном прекращении огня на границе. 25 сентября в Турции начались дальнейшие консультации делегаций конфликтующих сторон по урегулированию ситуации.