/ Дальнее зарубежье / Политика / Афганский синдром / Трамп 2.0
Политика
Трамп полагает, что "очень быстро" урегулирует афгано-пакистанский конфликт
27 октября 2025 / 16:47
Трамп полагает, что "очень быстро" урегулирует афгано-пакистанский конфликт
Соединенные Штаты намерены очень быстро урегулировать кризис в отношения между Афганистаном и Пакистаном. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп на полях саммита АСЕАН в Малайзии, переадет агентство Associated Press.

"Я слышал, что Пакистан и Афганистан начали переговоры. Но я урегулирую этот вопрос очень быстро", - отметил он.

Консультации делегаций Пакистана и Афганистана прошли в Стамбуле с 25 по 26 октября. Ожидается, что переговоры продолжатся. Вечером 26 октября в пресс-службе пакистанских вооруженных сил информировали о новых столкновениях на границе с Афганистаном. 

18 октября представители Афганистана и Пакистана в ходе состоявшегося в Дохе раунда переговоров при посредничестве Катара и Турции договорились о немедленном прекращении огня на границе. 25 сентября в Турции начались дальнейшие консультации делегаций конфликтующих сторон по урегулированию ситуации.

