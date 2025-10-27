Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Новости часа
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 380 военных Трамп полагает, что "очень быстро" урегулирует афгано-пакистанский конфликт
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
27 октября 2025 / 10:44
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
27 октября 2025 / 10:44
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
27 октября 2025 / 00:01
Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре
24 октября 2025 / 21:40
Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре
24 октября 2025 / 21:40
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 380 военных
27 октября 2025 / 16:58
27 октября 2025 / 16:58
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 380 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 185 человек, в результате действий группировок "Запад" - до 240, "Южная" - свыше 140, "Центр" - более 455, на направлении "Восток" - до 300 и "Днепр" - до 60 военнослужащих.

16:58
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 380 военных
16:47
Трамп полагает, что "очень быстро" урегулирует афгано-пакистанский конфликт
16:30
В мессенджере Max зарегистрировались 50 млн пользователей
16:15
В Томске участникам СВО будут доплачивать по 100 тыс. рублей
15:57
"ИИ-министр" Албании "беременна" 83 "детьми"
15:45
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 350 беспилотников ВСУ
15:29
В Польше полагают, что Зеленский сам должен приехать на встречу с Навроцким
15:16
Трамп назвал хорошими свои отношения с Маском
14:59
Банк России выпустил золотую инвестиционную монету "Георгий Победоносец"
14:44
ВС РФ поразили аэродром ВСУ и объекты для перевозок оружия
