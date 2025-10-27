Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 380 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 380 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 185 человек, в результате действий группировок "Запад" - до 240, "Южная" - свыше 140, "Центр" - более 455, на направлении "Восток" - до 300 и "Днепр" - до 60 военнослужащих.