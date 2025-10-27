Пентагон наращивает давление на Венесуэлу

Юрий Веселов, военный обозреватель

Итак, главный миротворецДональд Трамп решил «побряцать оружием» в самой богатой в мире по нефтяным запасам Венесуэле, сосредотачивая у ее берегов крупную ударную группировку американских военно-морских сил во главе с современным атомным авианосцем «Джеральд Форд». В состав соединения входят ракетный крейсер, атомная подводная лодка, три эсминца, два десантных и один универсальный десантный корабль с находящимися на них 4 тысячами морских пехотинцев. По оценкам военных аналитиков, совокупный потенциальный корабельный залп составляет примерно 286 крылатых ракет «Томагавк».

Авиационная группировка в целом составляет более 100 самолетов и вертолетов различного назначения, в том числе истребителей F-35, F-18 и ДРЛО. Кроме того, на авиабазе в Пуэрто-Рико (Колумбия) дислоцируются две эскадрильи стелс-истребителей F-35.

Подготовка к возможным военным действиям ведется с начала сентября и постоянно усиливается. Так, по последним данным, в зону вероятного вооруженного конфликта срочно выдвинулся из района Средиземного моря еще один эсминец УРО.

Действия нынешнего американского президента вполне соответствуют менталитету нации. Вот и сейчас Трамп обуреваем идеей-фикс установить Соединенными Штатами единоличный контроль над основными мировыми запасами углеводородов, их добыче и транспортировке. При этом Венесуэла выбрана не случайно: на нее Трамп положил глаз еще в первый период своего президентства, назначив премию в 25 млн. долларов за голову венесуэльского коллеги Николаса Мадуро.

Во вторую каденцию цена возросла уже в два раза – 50 миллионов тому, кто устранит «упрямого латиноса», посмевшего продолжить курс на укрепление связей с русскими. Попытка контрреволюции провалилась, убийства руками колумбийских наемников тоже, а местные генералы не польстились на деньги и отказались от совершения путча. Осталось только одно: поучаствовать самим – пострелять самим. Ведь президент-делец прямо и откровенно ответил киевскому партнеру, что «Томагавки» ему не дадут, так как они нужны самом американцам!

Чем располагает Боливарианская Республика в противостоянии агрессивным устремлениям Дональда Трампа?

По официальным данным, ее регулярные вооруженные силы насчитывают 115 тысяч военных и более 200 тысяч подготовленных резервистов, способных вести эффективную партизанскую войну.

На вооружении ВС Венесуэлы находятся две эскадрильи российских истребителей Су-30МКВ, которые способны вести воздушный бой с американскими F-35 и наносить удары по морским и наземным целям высокоточными ракетами на дальностях до 250 км. Кстати, в Сирии американские пилоты очень даже прытко уносились от этих самолетов, опасаясь быть сбитыми.

Армейская авиация представлена ударными вертолетами Ми-35 и многоцелевыми Ми-8.

Янки считают венесуэльскую ПВО слабой и находящейся в стадии формирования. Их стелс-истребители неоднократно проводили воздушную разведку, взлетая с авиабазы в Пуэрто-Рико.

Зенитные средства Венесуэлы составляют поставленные в 2013 году на вооружение четыре полка экспортных версий ЗРК С-300ВМ, ЗРК средней дальности «Бук-М2Э» с 2019 года, а также ближней дальности ЗРК «Печора-2М», 23-мм зенитные установки и большое количество ПЗРК «Игла». Электронные средства радиолокации поставлены Китаем и вполне профессионально освоены венесуэльскими военными.

Военно-морской флот включает более двух десятков быстроходных катеров устаревшей постройки, вооруженных 76-мм пушками и пулеметами крупных калибров. Морские средства размещены на 10 военно-морских базах, которые, по заявлению командования, надежно прикрыты береговой артиллерией. По неподтвержденным данным, Венесуэла получила от России и освоила применение подвижного берегового ракетного комплекса «Бал».

На вооружении сухопутных войск находятся примерно 100 танков Т-72БМ, более сотни бронетранспортеров и бронированных автомобилей российского производства.

И все же главной целью Трампа является Николас Мадуро, за голову или точное место нахождения которого янки обещает большие деньги. Западная пресса пишет, что венесуэльский лидер под «охраной полка кубинских спецназовцев скрывается в подземном бункере», тогда как тот регулярно выступает перед народом в Каракасе на митингах…

Американское командование вряд ли пойдет на проведение десантной операции: во-первых, для этого сил заведомо недостаточно, а во-вторых, перспектива увязнуть в боях на суше чревата огромными потерями. Поэтому план возможной операции включает нанесение групповых ударов авиацией и крылатыми ракетами по выявленным средствам ПВО, штабам и пунктам управления, объектам возможного нахождения Мадуро и аэродромам. Одновременно с территории соседней Колумбией может осуществляться прорыв государственной границы бандами иностранных наемников.

Все эти и другие варианты известны венесуэльскому командованию и находящейся в стране группе российских военных специалистов. Сильным сдерживающимся фактором для Вашингтона стало подписание весной текущего года между Москвой и Каракасом Соглашения о стратегическом сотрудничестве, которое вступило в силу в октябре. Военная и военно-техническая часть документа не оглашается, а потому можно предполагать, что она предусматривает взаимную помощь.

На днях в венесуэльской столице приземлился российский транспортный самолет Ил-76ТД авиакомпании «Авиакон Цитотранс» с 2023 года находящейся под санкциями США по формальному обвинению в перевозке грузов военного назначения. Маршрут борта выглядел необычно: вылетев из России, самолет сделал дозаправки в Армении, Алжире, Марокко, Сенегале, Мавритании и только затем прибыл в Венесуэлу. Характер груза неизвестен. Но с большой долей уверенности можно предполагать, что на его борту были доставлены предметы, в которых остро нуждается венесуэльская армия.