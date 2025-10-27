Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
27 октября 2025 / 10:44
27 октября 2025 / 00:01
24 октября 2025 / 21:40
/ Россия / Политика / Украина сегодня / Переговоры по Украине
Политика
Галузин: подвижек по вопросу переговоров России и Украины нет
27 октября 2025 / 17:16
Галузин: подвижек по вопросу переговоров России и Украины нет
© Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

Нет никаких подвижек в отношении возможного проведения очередного раунда переговоров между Москвой и Киевом по украинскому урегулированию. На это обратил внимание заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в беседе с журналистами.

"Я могу сослаться на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что украинская сторона не отвечает на наши инициативы и уходит от диалога. С тех пор ситуация не изменилась", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. Перед встречей в полном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели разговор один на один. Переговоры в полном составе продлились около 40 минут. По итогам встречи стороны договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц.

Как отмечал Мединский, решение о четвертом раунде переговоров будет приниматься после выполнения новых договоренностей. 

