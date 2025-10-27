Запад: конкуренция за редкоземельные металлы нарастает

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности; доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Президент США Дональд Трамп в ходе турне в страны Азии намерен добиваться экономических соглашений и сделок по критически важным минералам с торговыми партнерами.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на ряд высокопоставленных американских чиновников, отмечает, что Вашингтон усиливает давление на Пекин накануне планируемой встречи Дональда Трампа с Си Цзиньпином. Американский лидер рассчитывает на сделки, которые помогут «раскрыть» ресурсный потенциал региона, создать более надежные цепочки поставок для промышленности, поддержать глобальный рост и привлечь больше инвестиций в США. От контекстной конкретики собеседники агентства воздержались.

Маршрут Трампа включал Малайзию (саммит АСЕАН), Японию и Южную Корею (саммит АТЭС), а завершится «путешествие» его личной встречей с Си Цзиньпином — шансом для лидеров двух крупнейших экономик мира урегулировать затяжные споры вокруг тарифов и экспортного контроля.

Ожидается и ряд двусторонних встреч Трампа — с премьер‑министром Японии Санаэ Такаити и президентом Республики Корея Ли Чжэ Меном. Сеул, в частности, рассчитывает финализировать торгово‑инвестиционное соглашение с Вашингтоном для снижения тарифов.

Центральной же темой станут редкоземельные элементы, критически важные для технологий, обороны и энергетики. Китай объявил о более жестком экспортном контроле на редкоземы и другие критические минералы — очередной виток взаимных торговых ограничений с Вашингтоном. Контроль Пекина над цепочками поставок этих металлов остается одним из «козырей» Си Цзиньпина в торговом противостоянии.

В ответ Трамп пригрозил ввести дополнительные 100‑процентные пошлины на китайские товары с 1 ноября, если Пекин не развернет свой «бульдозер». Он также предпринимает шаги, чтобы найти альтернативные источники добычи и переработки критических минералов в интересах американской промышленности. В третьей декаде месяца Трамп подписал знаковое соглашение с премьер‑министром Австралии Энтони Албанизом о расширении доступа США к критическим минералам — визитер оценил пул проектов в $8,5 млрд. НА полях саммита АСЕН между США и Малайзией так же было заключенно соглашение по редкоземельным металлам.

В преддверии встречи с китайским лидером Дональд Трамп спешит укрепить переговорную позицию. 24 октября Белый дом объявила о начале расследования на предмет того, выполняет ли Китай условия ограниченного торгового соглашения, оформленного в первый срок нынешнего главы США, открывая путь для новых тарифов против Пекина.

Помимо трека редкоземов, Дональд Трамп добивается возобновления закупок Китаем американской сои, ужесточения борьбы с оборотом фентанила и, возможно, давления на российского лидера Владимира Путина с целью прекращения конфликта на Украине. На повестке, конечно, и сценарии продления действующего «тарифного перемирия», срок которого истекает в ноябре.

Тем временем ЕС также испытывают проблемы в выстраивании редкоземельной стратегии, причем ситуация здесь заметно критичней, чем в США.

Европа должна ускорить создание собственных запасов критически важных минералов, иначе рискует остаться без стабильных поставок сырья, необходимого для оборонной промышленности и «зеленых» технологий. С таким предупреждением выступает ряд отраслевых экспертов и представителей Еврокомиссии.

До конца года Брюссель начнет консультации по формированию стратегических резервов: будут обсуждаться источники финансирования и перечень материалов, которые нужно закупать в первую очередь. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в Европарламенте, что «дефицит критически важного сырья больше не является отдаленным риском». В плане работы на 2026 год ЕК объявила о создании Европейского центра по критически важному сырью — структуры, которой займется мониторингом, совместными закупками и накоплением запасов.

Европе предстоит догонять США, где закупки редких металлов для оборонных нужд уже достигли $1 млрд. ЕС столкнулся с ограничениями по добыче и переработке таких материалов, как графит, кобальт или галлий — необходимых как для ВПК, так и для возобновляемой энергетики (ВИЭ).

Инициатива Брюсселя напрямую связана с усиливающимся торговым противостоянием с Китаем, который примерно за два десятилетия достиг глобального доминирования в цепочках поставок критических минералов. В октябре Пекин объявил о введении новых экспортных ограничений на редкоземы и предостерег иностранные компании от попыток создавать стратегические запасы.

В Брюсселе не исключают торгового ответа КНР, но для его утверждения потребуется поддержка большинства стран ЕС. Это может быть опасно — «дракон» может пойти на большие ограничения для Старого Света, а не на уступчивую сделку.

Проблема Европы не только в серьезной зависимости от импорта, но и в ограниченных перерабатывающих мощностях. Сегодня в ЕС действуют только два предприятия полного цикла переработки редкоземов — в Эстонии и во французском Ла-Рошели, на заводе Solvay, работающем с середины прошлого века. Это единственная площадка за пределами Китая, способная обрабатывать всю палитру редкоземельных элементов, которых 17.

Сейчас акцент смещается на рециклинг — ЕС рассчитывает закрыть до трети спроса на редкоземы за счет вторсырья. Но для оставшихся 70% все равно придется искать внешних поставщиков — это, скажем, могут быть Бразилия, Канада и Австралия.

Ресурсный потенциал Европы ограничен как геологически, так и экологически. Перспективные месторождения редкоземов сосредоточены в северных регионах и Гренландии, где добыча осложнена вечной мерзлотой и «нулевой» инфраструктурой. Из-за затянувшихся экологических процедур и споров об утилизации радиоактивных отходов проекты в Норвегии (рудник Фен с запасами 8,8 млн тонн) и Швеции (Кируна) задерживаются на 10–15 лет, а их затраты выросли почти на 50%. Жесткие экологические стандарты ограничивают даже переработку.

Весной 2025 года Еврокомиссия утвердила список из 47 стратегических проектов, направленных на увеличение производства 14 из 17 критически важных материалов — от алюминия и меди до лития и редкоземов. Они охватывают 13 стран ЕС, включая Францию, Германию, Италию, Испанию, Швецию и Польшу. Эти проекты реализуются в рамках Закона о критическом сырье (Critical Raw Materials Act), вступившего в силу в 2023 году.

Примечателен пример Японии: Токио начал резервировать металлы еще в 1983 году, и теперь располагает устойчивой системой запасов. Брюссель, сетуя, признает — без аналогичного механизма Европа рискует остаться «сырьевым заложником» Китая, обладающего примерно 70% мировой добычи и 90% мощностей по переработке редкоземов.

В то же время, введя лицензирование экспорта редкоземов, Китай по сути может предоставлять конкурентные премимущества той или иной экономической державе пот своему усмотрению. Условно говоря, выделить сырье "Тойоте" и не дать "Фольксвагену". Или наоброт. Эта вещь посильнее тарифов Трампа.

В свою очередь Россия занимает второе место в мире по запасам редкоземельных металлов после Китая. Между тем в фазе активной разработки на сегодняшний день в стране находятся лишь несколько крупных проектов; промышленного освоения ждут, как минимум, шесть месторождений с редкоземельными элементами и редкими металлами.

Но здесь государство держит руку на пульсе. Сводного отраслевого документа, способного придать импульс развитию сектора, ждать совсем недолго. Президент России Владимир Путин в начале сентября поручил утвердить план развития редкоземельной индустрии уже к ноябрю 2025 года. Это прозвучало в ходе его выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2025): «Полгода назад, в феврале, мы договорились утвердить долгосрочный план развития редкоземельной индустрии. Прошу кабмин сделать это не позднее ноября текущего года». Также Владимир Путин добавил, что «необходимо внедрять передовые технологии обогащения руды редких и редкоземельных металлов и их обработки», отметив важность стимуляции спроса на это сырье внутри новых российских производств.