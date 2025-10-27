Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
27 октября 2025 / 10:44
27 октября 2025 / 10:44
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
27 октября 2025 / 00:01
Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре
24 октября 2025 / 21:40
24 октября 2025 / 21:40
Спорт
Россия готова принять чемпионат Европы по футболу вместо Италии
27 октября 2025 / 17:30
© Adam Hunger/ Getty Images/ТАСС

Россия может провести чемпионат Европы по футболу 2032 года, если итальянские стадионы не будут готовы принять турнир. Об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков порталу Sport24.

Из-за ситуации на Украине российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года. В отношении России также действует запрет на проведение официальных турниров.

"Россия всегда готова", - сказал Дюков, отвечая на вопрос о готовности принять чемпионат Европы 2032 года.

Ранее в Италии выразили обеспокоенность нынешним состоянием ряда стадионов. По информации итальянской газеты Il Messaggero, к чемпионату Европы 2032 года будет построено более современное сооружение на месте стадиона "Сан-Сиро" в Милане. В сентябре городской совет Милана принял решение о продаже стадиона "Интеру" и "Милану". Кроме того, президент Серии А Эцио Симонелли констатировал неудовлетворительное состояние стадионов в Удине, Бергамо и Турине.

Ожидается, что чемпионат Европы 2032 года примут Италия и Турция.

