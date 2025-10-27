Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Фильм "Горыныч" стал лидером кинопроката в России
27 октября 2025 / 17:47
Фильм "Горыныч" стал лидером кинопроката в России
© Михаил Метцель/ТАСС

Приключенческий фильм "Горыныч" стал лидером кинопроката России и СНГ на выходных, собрав 345,5 млн рублей. Соответствующие данные приводит портал Kinobusiness за период с 23 по 26 октября.

Картина рассказывает о моряке, который терпит крушение в батискафе и оказывается в волшебном мире. Героя ждет множество приключений, при этом его будет сопровождать маленький дракон Горыныч. Фильм стал доступен в прокате 23 октября. В ролях: Александр Петров, Виктория Агалакова, Александр Робак, Сергей Маковецкий, Алексей Филимонов, Роман Курцын и Сергей Епишев.

На второй строчке расположился мюзикл "Алиса в Стране чудес", собрав 341,5 млн рублей. Фильм вышел в отечественный прокат 23 октября. В ней рассказывается о девушке, которая попадает в Страну чудес. Роли сыграли Анна Пересильд, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман.

Третьим стал российский военный фильм "Август", собравший 107,6 млн рублей. Кинолента рассказывает о работе контрразведки "Смерш". В главных ролях Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Илья Исаев, Роман Мадянов и Даниил Воробьев. 

