27 октября 2025 / 10:44
27 октября 2025 / 00:01
24 октября 2025 / 21:40
Путин отметил, что отношения России и КНДР развиваются по плану
27 октября 2025 / 17:59
Путин отметил, что отношения России и КНДР развиваются по плану
Отношения между Москвой и Пхеньяном развиваются в соответствии с намеченными планами. На это обратил внимание президент России Владимир Путин, принимая в Кремле министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

"Мы с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пекине детально обсудили наши отношения, перспективы развития. Все идет по плану", - сказал Путин.

Цой Сон Хи заявила, что в Пхеньяне отметили теплую атмосферу во время прошедших в Пекине переговоров. "Так и есть", - подтвердил российский лидер.

В начале сентября главы России и КНДР провели теплую и содержательную встречу на полях празднования 80-летия победы над милитаристской Японией в столице КНР. 

