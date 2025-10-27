Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
27 октября 2025 / 10:44
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
27 октября 2025 / 00:01
Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре
24 октября 2025 / 21:40
Политика
Путин отметил, что отношения России и КНДР развиваются по плану
27 октября 2025 / 17:59
© Михаил Метцель/ПУЛ/ТАСС
Отношения между Москвой и Пхеньяном развиваются в соответствии с намеченными планами. На это обратил внимание президент России Владимир Путин, принимая в Кремле министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.
"Мы с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пекине детально обсудили наши отношения, перспективы развития. Все идет по плану", - сказал Путин.
Цой Сон Хи заявила, что в Пхеньяне отметили теплую атмосферу во время прошедших в Пекине переговоров. "Так и есть", - подтвердил российский лидер.
В начале сентября главы России и КНДР провели теплую и содержательную встречу на полях празднования 80-летия победы над милитаристской Японией в столице КНР.