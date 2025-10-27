Появление «Буревестника» повлияет на позицию США в отношении России

Президент России Владимир Путин 26 октября сообщил о завершении решающих испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. "Сейчас решающие испытания завершены", - сказал Путин во время посещения пункта управления объединенной группировки войск.

Президент отметил, что для постановки оружия на боевое дежурство предстоит проделать большую работу, однако ключевые задачи уже достигнуты. При этом Путин поручил готовить инфраструктуру для размещения "Буревестника" в Вооруженных силах и отметил, что аналогов ракеты в мире не существует.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе государства, что в ходе испытаний 21 октября "Буревестник" находился в воздухе около 15 часов и преодолел расстояние в 14 тыс. км. Герасимов отметил, что "это не предел".

В марте 2018 года в послании Федеральному собранию Путин заявил, что в России разработана малогабаритная ядерная энергоустановка, которую можно использовать в крылатой ракете, за счет чего та получит практически неограниченную дальность. Как отмечал президент, ракета будет низколетящей, малозаметной, с непредсказуемой траекторией полета и получит ядерную боевую часть.

Разработка ракеты была начата после выхода США в декабре 2001 года из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года. Создание новых стратегических систем вооружений направлено на повышение обороноспособности, предотвращение любой агрессии в отношении России и ее союзников, подчеркивали в Минобороны РФ.

В Пентагоне признавали, что ракета "Буревестник" способна дать возможность наносить удары с практически любого вектора "благодаря своей чрезвычайной дальности и автономности".

США не считают нужным разрабатывать ракеты сверхбольшой дальности в гонке вооружений с Россией, так как у ее берегов находится "лучшая в мире" американская атомная подводная лодка. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя завершение испытаний Россией крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник".

"Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, лучшая в мире, прямо у их берегов. Так что [США] не нужны [ракеты с дальностью полета] 8 тыс. миль (более 12,8 км - прим. ТАСС)", - сказал Трамп журналистам на борту своего самолета, направляясь из Куала-Лумпура в Токио. Беседа транслировалась на сайте Белого дома.

Президент США также счел "неуместным" заявление РФ о завершении испытаний "Буревестника", когда идет конфликт на Украине. "Война, которая должна была длиться одну неделю, сейчас вступает в четвертый год. Вот что следует делать (урегулировать конфликт - прим. ТАСС) вместо испытаний ракет", - утверждал президент.

"Россия последовательно занимается обеспечением собственной безопасности. Именно в русле этой задачи происходит разработка новых систем вооружения, к которым относится и озвученная система ["Буревестник"]", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, можно ли рассматривать испытания ракеты как сигнал США и Европе в ответ на усиливающееся экономическое давление.

"Обеспечение безопасности для нашей страны - вопрос жизненно важный, особенно на фоне того милитаристского настроя, который мы видим прежде всего у европейцев. Европейцы находятся в состоянии внутренней истерики - русофобской, агрессивной и воинственной. На этом фоне Россия должна делать все, чтобы быть в состоянии гарантированно обеспечить свою безопасность", - заявил Песков.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что «проведенные испытания ракеты «Буревестник» очень хорошо вписываются в контекст нынешнего диалога России с США. Вашингтон сейчас нас не слушает. Поэтому успехи испытаний наших ракет -это достаточный повод чтобы услышать наши доводы применительно к диалогу».

По словам эксперта, «сложно утверждать, что сейчас можно ожидать появления и других средств стратегического сдерживания. В тоже время я уверен, что они разрабатываются, но на каком этапе эти разработки, знают только специалисты. Но в любом случае появление информации об испытаниях ракеты «Буревестник» и возможное появление других сдерживающих стратегических средств у России - это если не сигнал, то изменение условий, и они вынуждены будут прислушиваться. Не в смысле запугивания, а потому, что сам факт существования такого оружия повлияет на позицию США, как это было в 1940-е, 50-е, 60-е годы и все время существования Советского Союза. Сейчас будет также. Можно быть в этом уверенными».