27 октября 2025 / 20:17
27 октября 2025 / 10:44
27 октября 2025 / 00:01
/ Дальнее зарубежье / Политика / Кризис в Европе / Переговоры по Украине

Политика
Политика
Лавров: ЕС выкручивает руки Трампу
27 октября 2025 / 20:17

Европа пытается столкнуть президента США Дональда Трампа с его логики о том, как необходимо решать украинский кризис. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг".

"Очень показательно, что сейчас пытаются оттолкнуть президента США Дональда Трампа от той логики, которую он сам неоднократно высказывал ранее. Он прямо говорил - на самом деле, возможно, он был первым и, пожалуй, единственным лидером на Западе (а может, и во всем мире), кто с самого начала, еще до инаугурации, в начале сентября 2024 года, сказал: "НАТО не должно быть вовлечено в события на Украине. Если НАТО будет стоять прямо у границ России, она этого не потерпит, и я могу понять их чувства", - отметил Лавров.

"Когда сейчас говорят только о немедленном прекращении огня, а затем история рассудит - это радикальная перемена, - сказал глава МИД РФ. - Но это также означает, что европейцы не спят и не едят и стараются выкрутить руки этой администрации".

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth после встречи с Владимиром Зеленским 17 октября: «Они должны остановиться там, где они есть. Пусть оба одержат победу, пусть история рассудит!».

"В Анкоридже президент США Дональд Трамп почти дословно сказал следующее: "У нас была чрезвычайно продуктивная встреча, мы по многим вопросам достигли согласия. Осталось лишь несколько, некоторые из них незначительны. Один, пожалуй, самый важный, но у нас есть очень хорошие шансы договориться", - обратил внимание российский министр. - Это была его публичная оценка на пресс-конференции в Анкоридже, которая полностью совпадает с нашей".

По его словам, очень важное заявление было сделано 16 августа, когда Трамп вернулся в Вашингтон с Аляски. "Трамп сказал, что это был великолепный и очень успешный день на Аляске. Все согласились, что наилучший способ положить конец этой ужасной войне между Россией и Украиной - напрямую прийти к мирному соглашению, которое завершит войну, а не к простому соглашению о прекращении огня, - продолжил Лавров. - Это ключевой момент. Трамп ответил всем тем, кто, вероятно, с начала весны этого года радикально изменил риторику. Ранее они говорили: никакого прекращения боевых действий; Россия должна быть побеждена, ей должно быть нанесено "стратегическое поражение" и т.д".

По словам Лаврова, весной западные политики начали говорить о "немедленном перемирии без каких-либо предварительных условий".

"И по сей день продолжают петь эту песню. Марк Рютте, Эмманюэль Макрон. Кстати, президент Франции Макрон, когда они перешли к логике "прекратить огонь, прекратить убийства без предварительных условий, а дальше посмотрим", его спросили, означает ли это, что приостанавливаются поставки оружия Украине. Он ответил: нет, не означает. Никаких предварительных условий вообще".

"Президент США после Аляски прямо и публично заявил, что, по его убеждению, речь идет не о перемирии, а об устойчивом, долговременном мире, который, как он сказал, должен быть долгосрочным, очень долгосрочным и добавил, что речь идет не о двухлетнем мире, после которого мы снова окажемся в этом хаосе, - отметил глава МИД РФ. - Именно это и случилось с Минскими соглашениями, которые были согласованы в 2015 году и одобрены Советом Безопасности ООН. А затем правительство и Вооруженные силы Украины нарушили режим прекращения огня, установленный этими соглашениями. И позднее, через пять-шесть лет, когда Минские соглашения были в значительной мере сорваны, подписанты вроде бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, бывшего президента Франции Франсуа Олланда и бывшего президента Украины Петра Порошенко заявили, что они никогда и не намеревались их выполнять, что просто нужно было выиграть время для перевооружения Украины, чтобы та могла продолжать воевать с Россией".

Поэтому, отметил министр, когда Трамп после Аляски сказал, что речь не идет о двухлетнем мире, после которого все начнется снова - "это очень точная характеристика того, что произошло с Минскими соглашениями".

Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов отмечает, что «Трамп не выступает с общих позиций с ЕС по отношению к России по Украине. Он предлагает ЕС в большей степени взять на себя ответственность за оказание давления на Россию, и в целом я не стал бы утверждать, что они синхронизируют позиции. Да, достаточно давно наблюдалось это сближение, но Трап давно и раньше указывал, что если ЕС хочет воздействовать на Россию, он должен давить на Россию самостоятельно, а не ждать каких-то шагов США. Да, США ввели ограничения на наши нефтяные компании, но это все-таки не вполне можно охарактеризовать, как некий единый курс с Европой. Да, может, он будет вырисовываться в дальнейшем, и надо последить за развитием событий. Европа пытается воздействовать на Трампа, чтобы он скорректировал свою позицию и сделал ее более агрессивной по отношению России. Но политика России направлена на то, чтобы позиция Трампа была противоположной, более реалистичной, прагматичной, и посмотрим какой из этих подходов, окажется более эффективным».  

По словам эксперта, «ни о каком возвращении Трампа к политике Байдена в отношении России говорить нельзя, и, если бы это было так, мы бы об этом говорили, и спецпредставитель президента России Дмитриев не отправился бы на минувшей неделе в Вашингтон.  Поэтому пока мы говорим о попытках найти комплексное решение и убедить США в ошибочности конфронтационного курса, на котором настаивает часть американского истеблишмента. Но это предсказуемо и вполне логично с учетом американской политической системы».     

         

