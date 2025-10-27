Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Лавров: ЕС выкручивает руки Трампу
27 октября 2025 / 20:17
Безопасность
Песков заявил, что создание "Буревестника" шло в русле обеспечения безопасности
27 октября 2025 / 18:15
Песков заявил, что создание "Буревестника" шло в русле обеспечения безопасности
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Россия последовательно работает над укреплением собственной безопасности, особенно ввиду усиливающегося милитаристского настроя Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Россия последовательно занимается обеспечением собственной безопасности. Именно в русле этой задачи происходит создание новых систем вооружения, к которым относится и система "Буревестник", - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли рассматривать испытания ракеты в качестве сигнала США и Европе в ответ на усиливающееся экономическое давление.

"Обеспечение безопасности для России - вопрос жизненно важный, особенно на фоне того милитаристского настроя, который мы наблюдаем, в первую очередь, у европейцев. Европа находится в состоянии внутренней истерики - русофобской, агрессивной и воинственной. На этом фоне Россия должна делать все, чтобы быть в состоянии гарантированно обеспечить свою безопасность", - подчеркнул представитель Кремля.

В минувшее воскресенье президент РФ Владимир Путин информировал о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.

Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолев 14 тыс. км, что не является пределом. По его данным, в ходе полета были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и "тем самым продемонстрированы высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны". 

