Россия последовательно работает над укреплением собственной безопасности, особенно ввиду усиливающегося милитаристского настроя Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Россия последовательно занимается обеспечением собственной безопасности. Именно в русле этой задачи происходит создание новых систем вооружения, к которым относится и система "Буревестник", - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли рассматривать испытания ракеты в качестве сигнала США и Европе в ответ на усиливающееся экономическое давление.

"Обеспечение безопасности для России - вопрос жизненно важный, особенно на фоне того милитаристского настроя, который мы наблюдаем, в первую очередь, у европейцев. Европа находится в состоянии внутренней истерики - русофобской, агрессивной и воинственной. На этом фоне Россия должна делать все, чтобы быть в состоянии гарантированно обеспечить свою безопасность", - подчеркнул представитель Кремля.

В минувшее воскресенье президент РФ Владимир Путин информировал о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.

Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолев 14 тыс. км, что не является пределом. По его данным, в ходе полета были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и "тем самым продемонстрированы высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны".