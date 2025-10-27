На территории Доминиканской Республики в результате прохождения урагана "Мелисса" были разрушены по меньшей мере 750 жилых домов, передает телеканал CBS.

По его данным, стихия оставила без крыши над головой порядка 3,8 тыс. человек. Ранее сообщалось, что не менее 1,27 млн человек в Доминиканской Республике лишены доступа к пресной воде из-за аварий в системах водоснабжения, вызванных ураганом.

27 октября ураган "Мелисса" достиг пятой (высшей) категории по шкале Саффира - Симпсона. Максимальная скорость ветра в его пределах составляет 72,2 м/с. Он движется в сторону Ямайки, где уже проводится эвакуация населения. По информации CBS, несущий обильные осадки ураган может повлечь за собой "катастрофические наводнения" на острове.

Предполагается, что "Мелисса" может войти в историю Ямайки как самый мощный ураган за все время наблюдений за такого рода природными явлениями.