В Армении назвали неприемлемым условие Азербайджана изменить конституцию

Для Армении является неприемлемым условие Азербайджана изменить конституцию для подписания мирного соглашения. С таким заявлением выступил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян в ходе брифинга.

"У Азербайджана есть очень определенное условие, при котором он видит подписание этого соглашения. Мы не разделяем этот подход. Мы говорим, что мир установлен, что мы можем договориться по тысяче вопросов, но не по этому вопросу. Они говорят, что в нашей конституции есть проблема, мы говорим, что ее нет. У нас нет взаимопонимания на этот счет", - указал он.