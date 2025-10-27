Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Лавров: ЕС выкручивает руки Трампу
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
Политика / Армения-Азербайждан
Политика
В Армении назвали неприемлемым условие Азербайджана изменить конституцию
27 октября 2025 / 18:42
В Армении назвали неприемлемым условие Азербайджана изменить конституцию
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Для Армении является неприемлемым условие Азербайджана изменить конституцию для подписания мирного соглашения. С таким заявлением выступил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян в ходе брифинга.

"У Азербайджана есть очень определенное условие, при котором он видит подписание этого соглашения. Мы не разделяем этот подход. Мы говорим, что мир установлен, что мы можем договориться по тысяче вопросов, но не по этому вопросу. Они говорят, что в нашей конституции есть проблема, мы говорим, что ее нет. У нас нет взаимопонимания на этот счет", - указал он.

Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
