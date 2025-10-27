Цена золота впервые с 10 октября опускалась ниже $4 тыс.

Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) опускалась ниже $4 000 за тройскую унцию впервые с 10 октября текущего года.

По состоянию на 17:24 мск, стоимость золота снижалась на 3,42% и торговалась на уровне $3 996,3 за тройскую унцию.

К 17:38 мск цена на драгметалл замедлила снижение до $4 006,7 за унцию (-3,17%). Вместе с тем стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года снижалась на 4,42% и находилась на отметке в $46,44 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки.