Журнал Time выпустил новую обложку с изображением Трампа

Американский журнал Time подготовил новую обложку будущего номера от 10 ноября с изображением президента США Дональда Трампа после того, как глава вашингтонской администрации подверг критике фотографию, ранее выбранную изданием для обложки. Соответствующую публикацию разместил корреспондент журнала Эрик Кортеллесса 23 октября в соцсети X, также представив новую обложку.

"Новая обложка Time: взгляд изнутри на соглашение о прекращении огня в секторе Газа по мотивам моего эксклюзивного интервью с президентом Трампом и бесед с его командой по Ближнему Востоку", - указал он.

На новом варианте изображен американский лидер, сидящий за столом и сцепивший руки под подбородком. Сверху расположена надпись "Мир Трампа" (Trump's World).

Первая обложка с изображением Трампа была опубликована 13 октября. Глава Белого дома раскритиковал издание в этой связи. По его мнению, материал был изложен "довольно хорошо", но выбранная фотография стала "возможно, самой ужасной из всех". "Они "стерли" мои волосы, а потом наложили на мою голову что-то похожее на парящую корону, но очень маленькую", - написал президент США в X.