Польша планирует наладить производство ракет Barracuda 500

Польский оборонный концерн PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) подписал соглашение с американской компанией Anduril Industries, в соответствии с которым а территории Польши может быть организовано производство дешевого маневрирующего боеприпаса Barracuda 500. Об этом информировал интернет-портал onet.pl.

"Подписанное сегодня соглашение - это только начало сотрудничества PGZ с концерном Anduril Industries", - следует из сообщения.

Согласно данным из открытых источников, маневрирующий боеприпас Barracuda 500 был впервые испытан американской фирмой осенью 2024 года. Дальность полета Barracuda 500 составляет более 900 км, вес боевой части - порядка 50 кг. Главное преимущество ракеты - относительная дешевизна ее производства.