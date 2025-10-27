Котяков прокомментировал инициативу о включении в стаж отпуска по уходу за детьми

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков прокомментировал предложение учитывать в стаже отпуск по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет, указав, что сначала необходимо изучить результаты введения новой меры по учету в стаже всех периодов отпуска по уходу за ребенком до полутора лет.

Некоторое время назад уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила о необходимости включить в страховой стаж для назначения пенсии отпуск по уходу за ребенком от полутора до трех лет.

"У нас только недавно прошли изменения по страховому стажу, и мы включили в период льготного пенсионного стажа уход за четырьмя и более детьми. Я думаю, что давайте сначала мы оценим результаты этой меры, а потом уже рассмотрим дальнейшие изменения", - сказал Котяков в беседе с ТАСС.

Ранее Минтруд подготовил проект закона, в соответствии с которым в страховом стаже будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет. При этом на сегодняшний день в стаж может быть засчитан уход не более чем на протяжении шести лет суммарно, что позволяет учитывать уход до 1,5 лет только за четырьмя детьми.