Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
27 октября 2025 / 21:53
КОТИРОВКИ
USD
27/10
80.9713
EUR
27/10
94.0820
Новости часа
Лавров: ЕС выкручивает руки Трампу Трамп встретился с императором Японии Нарухито
Москва
27 октября 2025 / 21:53
Котировки
USD
27/10
80.9713
0.0000
EUR
27/10
94.0820
0.0000
Лавров: ЕС выкручивает руки Трампу
Лавров: ЕС выкручивает руки Трампу
27 октября 2025 / 20:17
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
27 октября 2025 / 10:44
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
27 октября 2025 / 00:01
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Русский мир / Политика и религия
Общество
Котяков прокомментировал инициативу о включении в стаж отпуска по уходу за детьми
27 октября 2025 / 19:46
Котяков прокомментировал инициативу о включении в стаж отпуска по уходу за детьми
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков прокомментировал предложение учитывать в стаже отпуск по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет, указав, что сначала необходимо изучить результаты введения новой меры по учету в стаже всех периодов отпуска по уходу за ребенком до полутора лет.

Некоторое время назад уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила о необходимости включить в страховой стаж для назначения пенсии отпуск по уходу за ребенком от полутора до трех лет.

"У нас только недавно прошли изменения по страховому стажу, и мы включили в период льготного пенсионного стажа уход за четырьмя и более детьми. Я думаю, что давайте сначала мы оценим результаты этой меры, а потом уже рассмотрим дальнейшие изменения", - сказал Котяков в беседе с ТАСС.

Ранее Минтруд подготовил проект закона, в соответствии с которым в страховом стаже будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет. При этом на сегодняшний день в стаж может быть засчитан уход не более чем на протяжении шести лет суммарно, что позволяет учитывать уход до 1,5 лет только за четырьмя детьми.

Лавров: ЕС выкручивает руки Трампу
Лавров: ЕС выкручивает руки Трампу
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
19:57
Трамп встретился с императором Японии Нарухито
19:46
Котяков прокомментировал инициативу о включении в стаж отпуска по уходу за детьми
19:31
Польша планирует наладить производство ракет Barracuda 500
19:14
Журнал Time выпустил новую обложку с изображением Трампа
18:59
Цена золота впервые с 10 октября опускалась ниже $4 тыс.
18:42
В Армении назвали неприемлемым условие Азербайджана изменить конституцию
18:31
CBS: ураган "Мелисса" разрушил свыше 750 домов в Доминиканской Республике
18:15
Песков заявил, что создание "Буревестника" шло в русле обеспечения безопасности
17:59
Путин отметил, что отношения России и КНДР развиваются по плану
17:47
Фильм "Горыныч" стал лидером кинопроката в России
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения