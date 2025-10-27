Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика
Политика
Трамп встретился с императором Японии Нарухито
27 октября 2025 / 19:57
Трамп встретился с императором Японии Нарухито
© Franck Robichon/ Pool Photo via AP/ТАСС

Президент США Дональд Трамп, который 27 октября прибыл с официальным визитом в Японию, встретился с императором Нарухито. Об этом информировало японское общественное телевидение.

Встреча состоялась в императорском дворце в центре Токио. Это уже вторая встреча Трампа с Нарухито - в 2019 году глава Белого дома стал первым иностранным лидером, встретившимся с тогда только что взошедшим на престол новым японским императором.

Во вторник у Трампа должны пройти переговоры с новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Это первый для Трампа визит в Японию в рамках его второго президентского срока, и четвертый - в общей сложности. 

