В российских кинотеатрах 18 декабря покажут 12-ю часть новогодней кинофраншизы "Елки". Об этом информировали в пресс-службе дистрибьютора "НМГ Кинопрокат", передает ТАСС.

Сюжет новой части расскажет историю девятилетнего Вани из Кирова, который, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза вернуть семью. Родители мальчика отправляются на поиски сына. На экране также развернутся и другие сюжетные линии.

Креативными продюсерами и авторами сценария картины выступили Жора Крыжовников и Петр Внуков, работавший над предыдущей частью кинофраншизы. Продюсерами проекта стали Тимур Асадов, Лала Рустамова, Ара Хачатрян, Мария Затуловская и Дмитрий Пачулия.

В "Елках - 12" вновь появятся Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Андрей Рожков и Надежда Маркина.