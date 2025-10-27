Орбан попросил Папу Римского присоединиться к антивоенным усилиям Будапешта

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Папу Римского Льва XIV поддержать антивоенные усилия венгерского правительства, нацеленные на урегулирование конфликта на Украине.

"Я попросил Его Святейшество поддержать антивоенные усилия Венгрии", - указал политик в соцсети Х после аудиенции у Папы, сопроводив публикацию фотографией с понтификом.

В Риме у Орбана также запланированы переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Перед поездкой на Апеннины он заявил, что намерен рассказать собеседникам об усилиях по созданию "антивоенной коалиции".

Правительство Венгрии последовательно предпринимает такие усилия в целях прекращения военных действий на Украине и рассматривает их в качестве альтернативы формированию в Европейском союзе "коалиции желающих", которая намерена поставлять вооружения Киеву. Ранее Орбан назвал это объединение "коалицией желающих отправлять других на смерть".