Орбан попросил Папу Римского присоединиться к антивоенным усилиям Будапешта

27 октября 2025 / 20:17
27 октября 2025 / 10:44
27 октября 2025 / 00:01
27 октября 2025 / 20:30
© Olivier Hoslet, Pool Photo via AP/ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Папу Римского Льва XIV поддержать антивоенные усилия венгерского правительства, нацеленные на урегулирование конфликта на Украине.

"Я попросил Его Святейшество поддержать антивоенные усилия Венгрии", - указал политик в соцсети Х после аудиенции у Папы, сопроводив публикацию фотографией с понтификом.

В Риме у Орбана также запланированы переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Перед поездкой на Апеннины он заявил, что намерен рассказать собеседникам об усилиях по созданию "антивоенной коалиции".

Правительство Венгрии последовательно предпринимает такие усилия в целях прекращения военных действий на Украине и рассматривает их в качестве альтернативы формированию в Европейском союзе "коалиции желающих", которая намерена поставлять вооружения Киеву. Ранее Орбан назвал это объединение "коалицией желающих отправлять других на смерть". 

